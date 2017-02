Los sindicatos de estibadores han convocado un calendario de nueve días de paros en los puertos a partir del próximo 6 marzo que, al estar programados en días alternos, se extenderán durante tres semanas.

Así lo anunció Antolín Goya, coordinador de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector al término de la reunión mantenida con la patronal y el mediador designado por el Gobierno.

La convocatoria no supone una nueva ruptura de las negociaciones que, de hecho, continuan mañana miércoles. Con los paros, los sindicatos exigen al Gobierno que no apruebe la reforma de la estiba hasta que no haya acuerdo y vuelva a sentarse en la mesa de negociación.